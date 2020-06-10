Илон Маск рассказал о планах на Луну

Корабли SpaceX можно модифицировать для полета на наш спутник.

База на Луне может быть создана из кораблей Маска inverse.com

Starship, гигантская ракета SpaceX, предназначенная для отправки первых людей на Марс, также может сыграть ключевую роль в создании постоянной базы на Луне. Для завершения этого проекта, возможно, сначала придется пройти некоторые настройки.

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Во вторник генеральный директор SpaceX Илон Маск объяснил, как Starship должен пройти некоторые адаптации, чтобы приземлиться на Луну. Это будет противоречить другим кораблям, которые предназначены для запусков Falcon 9 и Falcon Heavy. Стандартные корабли также будут использоваться для полетов с экипажем на Марс, где атмосфера планеты может быть использована для снижения скорости при посадке.

"Мы работаем над новыми ногами. Более широкая стойка и возможность автоматического выравнивания. Это важно для того, чтобы приземлиться на скалистые или неровные поверхности".

Маск также объяснил, как корабли на Луну могут позволить себе отказаться от некоторых других своих удобств:

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"Передние подруливающие устройства должны стабилизировать корабль при посадке при сильном ветре. Если целью является максимальная полезная нагрузка для Луны для каждого корабля, то не требуется теплозащитного щитка, закрылков или больших пакетов газовых подруливающих устройств".

Он также предположил, что корабли могут помочь построить новую лунную базу:

"Не нужно возвращать ранние корабли обратно. Они могут служить частью альфа-базы Луны".

Это захватывающий ход для проекта Starship, который призван охватить почти все самые амбициозные задачи SpaceX на ближайшие годы. Корабль из нержавеющей стали, который в настоящее время разрабатывается в Техасе, предназначен для одновременной отправки до 150 тонн груза или до 100 человек в космос. Он полностью пригоден для повторного использования и использует жидкий кислород и метан в качестве топлива. Это означает, что люди могут лететь на Марс, заправляться, используя ресурсы планеты, и летать домой, используя тот же корабль.

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Маск ясно дал понять о своих намерениях отправить первые корабли на Марс к 2022 году с целью создания города до 2050 года. Но у SpaceX также есть планы достичь Луны. Пол Вустер, главный инженер SpaceX по разработке, заявил в октябре 2019 года, что фирма может построить базу на Луне одновременно с созданием базы на Марсе.

Возможно, у SpaceX скоро появится возможность реализовать свои планы на лунный корабль. Администратор НАСА Джим Бриденстайн в понедельник объявил через Twitter, что агентство "еще раз" пригласит частные компании принять участие в его планах по созданию базы на Луне.

Это предложение является частью программы Artemis, плана, которая также предусматривает возвращение людей на Луну. Ожидается, что SpaceX уже будет участвовать в программе, используя капсулу Dragon XL для поддержки окололунной базы.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск покажет лунную миссию в режиме виртуальной реальности.