Илон Маск решил нанимать программистов на вечеринке

Для поиска новых разработчиков глава Tesla устроит вечеринку.

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX будет искать специалистов для ИИ-подразделения при помощи "веселого хакатона". Маск устроит вечеринку у себя дома, где и отберет самых талантливых разработчиков.

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О таком необычном отборе Илон Маск сообщил в Twitter. Глава Tesla будет лично искать новых сотрудников для отдела разработки нейросетей автопилота. Заодно посмотрит на поведение будущих сотрудников во время вечеринки.

Мероприятие должно состояться через месяц. Место встречи пока не объявлено, так что можно лишь ломать голову, в каком из семи своих домов будет проводить вечеринку Илон Маск.

Кроме главы Tesla за отбором будут следить и нынешние сотрудники отдела ИИ.

Для соискателей должности Илон Маск сформулировал свои требования.

"Доктор философии определенно не требуется. Все, что имеет значение, - это глубокое понимание ИИ и способность сделать [нейронные сети] действительно полезными. Не волнует, если вы даже закончили среднюю школу", - написал Маск.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск объявил конкурс на вакансию оскорбляющего рыцаря.