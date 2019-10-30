Названа стоимость билета на полет в корабле Spaceship

Будут эконом и бизнес-классы.

Огромный космический корабль Spaceship, который строит Илон Маск для полетов на Марс, будет осуществлять и полеты в пределах Земли. Билет на такой рейс будет дешевле, чем полет бизнес-классом. И намного быстрее.

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SpaceX обещает на порядок сократить время перелетов между крупнейшими городами Земли — с помощью ракеты Starship. Так, рейс из Лондона в Гонконг, который сейчас длится почти 12 часов, можно будет ужать до 34 минут. Точные цены пока не объявлены, но компания намекнула, на какие суммы примерно можно рассчитывать, пишет Inverse.

На Международном конгрессе астронавтики президент SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о планах компании посадить Spaceship на Луне до 2022 года, а также ответила на вопросы репортеров.

Она назвала полеты в пределах Земли «вторичной индустрией» для SpaceX. И заявила, что цена на билет будет чуть выше полета в эконом-классе, но дешевле, чем в бизнес-классе самолета.

Это в целом совпадает с обещаниями, сделанными главой SpaceX Илоном Маском в 2017. Он сказал тогда, что полет на BFR (так раньше назывался Starship) обойдется примерно в ту же сумму, что и билет в эконом-классе на обычном самолете. Аналитики подсчитали тогда, что полет из Лондона в Нью-Йорк эконом-классом стоит около $1500, а бизнес-классом — $11 000.

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Полет на Starship может оказаться не самым комфортабельным — места в корабле достаточно для размещения и жизни 100 пассажиров, но на внутриземных рейсах туда собираются установить 1000 кресел с механизмами безопасности, как на американских горках.

Более точная информация появится, когда работа над Spaceship подойдет к завершающей фазе. По планам компании, корабль должен отправить на орбиту первые спутники в 2021, прокатить туристов вокруг Луны в 2023 и начать строительство города на Марсе к 2050. В сентябре глава SpaceX Илон Маск показал полноразмерный прототип корабля и его стальные внутренности.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX назвала стоимость полета на Big Falcon Rocket.