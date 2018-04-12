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SpaceX назвала стоимость полета на Big Falcon Rocket

Комментариев: 5
Полеты будут дороже, чем авиабилет.
Полет на BFH будет дороже полета на самолете
Полет на BFH будет дороже полета на самолете

Президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о сроках запуска и стоимости билета на рейс транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket), также в шутку называемой Big F*cking Rocket. Об этом сообщает Recode.

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На конференции TED менеджер рассказала, что BFR заработает в течение десятилетия и будет рассчитана, в том числе, на перевозку около ста человек в пределах Земли или к Марсу. Менее чем за час транспортная система, отмечает Шотвелл, доставит человека практически в любую точку земного шара, а стоимость билета будет дороже экономического, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов (несколько тысяч долларов).

Такая стоимость перелета, по словам Шотвелл, объясняется тем, что BFR будет допускать оперативное (до 12 раз за 24 часа) изменение маршрута при условии запуска транспортной системы примерно раз в сутки.

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Основатель SpaceX Илон Маск представил BFR в сентябре 2017 года. Система включает многоразовые сверхтяжелую ракету (первая ступень) и пилотируемый корабль (вторая ступень), вмещающий 100 человек. Она предназначена для околоземных полетов, запусков космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс. В конечном итоге BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX. 

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Теги: SpaceX, Big Falcon Heavy, ракета, Илон Маск
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  12.04.2018, 16:19
Оценка:  0
гость
Кстати xоxлопидopaм про "бегство" российских кораблей из порта Тартус: Они заняли огневые позиции в Средиземном море для уничтожения корыт типа Кука. Не от причала же палить по амepиканским корытам (кстати производства 50-70 годов)? Они не пидвoдный чoвен "Запорижжя" и к пирсу не приварены!
гость  (аноним)  12.04.2018, 16:12
Оценка:  0
гость
Про ступени я имел ввиду что удачно сели 2 а 5 разбились.
гость  (аноним)  12.04.2018, 16:10
Оценка:  0
гость
А вы уеб...ище в сказки верите?
гостю 14:46
гость  (аноним)  12.04.2018, 16:09
Оценка:  0
гость
Пока еще НИ разу те2из7удачно севшие первые ступени повторно не запускались.А"сверхмощная&qu ot;ракета едва смогла выбросить за пределы земной орбиты макет автомобиля (со слов мошенника макса1,5тонны).И по прежнему только РОССИЙСКИЕ ракеты возят экипажи к МКС.А где Южмаш?
гость  (аноним)  12.04.2018, 14:46
Оценка:  +1
гость
А где уеб...щные кацапы, орущие, что альтернативы кацапским носителям нет? И аналогов в мире нет?
Заткнулись, паскуды, в момент!
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