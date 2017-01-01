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Глава SpaceX показал часть межпланетного корабля

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Отсек части корабля поражает воображение.
Часть ракеты по сравнению с Tesla
Часть ракеты по сравнению с Tesla
instagram.com/elonmusk
Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram фото основной части корпуса межпланетного корабля BFR (Big Falcon Rocket). Чтобы оценить масштаб, он припарковал рядом автомобиль Tesla Model 3.
 

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Предполагается, что диаметр новой ракеты составит девять метров. Длина - 106 метров. Ракета будет оборудована 40 кабинами для астронавтов.
 
Впервые проект BFR Маск представил в сентябре 2017 года, выступая на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress).
 
Испытания корабля BFR должны начаться в 2019 году. Первые миссии SpaceX на Марс запланированы на 2022 и 2024 годы, однако сроки могут сдвинуться. В ходе первой миссии на Марс должно быть доставлено два корабля BFR с оборудованием для сбора воды и углекислого газа из атмосферы Красной планеты и последующего его превращения при помощи солнечной энергии в метан и кислород (топливо для BFR). Вторая миссия, включающая в себя четыре корабля BFR, должна стать грузовой и пилотируемой.
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Теги: Big Falcon Heavy, SpaceX, ракета, Илон Маск
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