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Илон Маск показал звездолет Starship изнутри

Комментариев: 2
Глава SpaceX показал грузовой отсек.
Ракета Starship
Ракета Starship
Spacex

Во время масштабной презентации звездолёта Starship Илон Маск подробно рассказал о конструкции будущей новинки, но её внутреннее устройство осталось за кадром. Глава SpaceX решил исправить это упущение — чтобы продемонстрировать «внутренний мир» космического аппарата, он лично забрался в грузовой отсек, вооружившись смартфоном. Результаты «шпионской съёмки» изобретатель опубликовал в своём Twitter-блоге.

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По словам Маска, сферические топливные баки размещены в верхней части звездолёта для компенсации веса двигателей. Ранее он сообщал, что в них содержится запас топлива для посадки Starship, а разделены они в целях безопасности. Несмотря на визуально гладкую поверхность Starship, изнутри отчётливо видны сварные швы на деталях обшивки. Основатель SpaceX отметил, что «производственная версия будет намного более отточенной, чем этот прототип».

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Ожидается, что первый тестовый полёт космического корабля состоится в ближайшие шесть месяцев. Ранее фирменные двигатели Raptor прошли испытание на прототипе Starhopper, который совершил серию коротких «прыжков» на различную высоту. Полноразмерный космический аппарат также пройдёт серию тестов перед выходом на земную орбиту. В планах компании — перевозка людей и грузов на орбиту Земли, Луну и, в перспективе, на Марс.

Напомним, ранее Илон Маск показал обновленный космический корабль Starship Mk1.

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Теги: Илон Маск, SpaceX, Starship
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.10.2019, 09:20
Оценка:  0
гость
люди космос готовятся штурмовать---а у нас тут в дыре каждый день пенсы штурмуют кпп !Пусть наконец Зеленский как угодно но закончит эту порошенковскую бизнес-войнушку!
dimasvetik    02.10.2019, 09:52
Оценка:  0
dimasvetik
как угодно не получется! рашу нужно заставить убрать войска и выплатить всю компенсацию за ущерб
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