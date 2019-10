Илон Маск показал звездолет Starship изнутри

Во время масштабной презентации звездолёта Starship Илон Маск подробно рассказал о конструкции будущей новинки, но её внутреннее устройство осталось за кадром. Глава SpaceX решил исправить это упущение — чтобы продемонстрировать «внутренний мир» космического аппарата, он лично забрался в грузовой отсек, вооружившись смартфоном. Результаты «шпионской съёмки» изобретатель опубликовал в своём Twitter-блоге.

По словам Маска, сферические топливные баки размещены в верхней части звездолёта для компенсации веса двигателей. Ранее он сообщал, что в них содержится запас топлива для посадки Starship, а разделены они в целях безопасности. Несмотря на визуально гладкую поверхность Starship, изнутри отчётливо видны сварные швы на деталях обшивки. Основатель SpaceX отметил, что «производственная версия будет намного более отточенной, чем этот прототип».

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA