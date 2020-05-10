Видео дня: Мальчик vs Девочка и Алексей Щербаков vs Азамат Мусагалиев

В тренде - челленджи и юмористическое шоу.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ Мальчик vs Девочка 100 СЛОЕВ Челлендж

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В этом ролике Влад Бумага со своей девушкой Юлькой будут метать, резать, колоть, разрубать и просто уничтожать 100 слоев скотч. У них есть 30 разнообразный инструментов и все они поделены на 3 уровня разрушаемости. Они будут по очереди открывать каждый инструмент и проверять как он справится со слоями скотча. А в конце будет самый необычный инструмент.

Алексей Щербаков, Азамат Мусагалиев

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В шоу Созвон два участника ставят друг другу задачу: позвонить по определенному номеру и в разговоре использовать набор заранее заготовленных абсурдных фраз до того, как на том конце повесят трубку. Например, заказать еду на поминки и обязательно произнести словосочетания "именем короля", "драка за колбасу", "мой маленький Егорка", "пробить фаталити", "Эдуард Леопольдович Шланг". Сказать их все и не засмеяться самому – по-настоящему сложная задача.

Напомним, днем ранее в тренде попали Камчатка – полуостров, про который забыли и LOBODA - Мой.