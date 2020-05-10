Видео дня: Камчатка – полуостров, про который забыли и LOBODA - Мой

В тренде - музыка и документальный фильм.

LOBODA - Мой (Премьера клипа, 2020)

Читай также: Видео дня: О чем теория струн и Ваше тело - кошмар инженера

Новое видео LOBODA - это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей. Но тот, кто всматривается в любимое лицо, разгадывает тайну. Она очень проста - как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь.

Камчатка – полуостров, про который забыли

На канале Юрия Дудя вышел новый фильм про Камчатку, в котором журналист описывает личные ощущения от полуострова.

Читай также: Видео дня: Три кота и Ревизор в Полтаве

"Лет 7 назад я узнал, что на Камчатке можно пережить совершенно удивительный опыт: тебя выбрасывают из вертолета на гору и ты съезжаешь – или на доске, или на горных лыжах – прямо к берегу Тихого океана. В тот момент я окончательно потерял покой и начал копить на такую поездку возможности, время и компанию друзей. В процессе подготовки нам открывались довольно грустные факты. На Камчатке есть рыба, золото и туризм, но жить хорошо получается далеко не у всех. Петропавловск-Камчатский – все еще очень грустный и некрасивый город. А все эти туристические чудеса – вроде Долины Гейзеров или катания по вулканам – недоступны для абсолютного большинства местных", - говорится в описании.

Напомним, ранее в тренды попали Артур Бабич - Парень Простой и стендап Данилы Поперечного.