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Видео дня: Камчатка – полуостров, про который забыли и LOBODA - Мой

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В тренде - музыка и документальный фильм.

LOBODA - Мой (Премьера клипа, 2020)

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Новое видео LOBODA - это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей. Но тот, кто всматривается в любимое лицо, разгадывает тайну. Она очень проста - как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь.

Камчатка – полуостров, про который забыли

На канале Юрия Дудя вышел новый фильм про Камчатку, в котором журналист описывает личные ощущения от полуострова.

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"Лет 7 назад я узнал, что на Камчатке можно пережить совершенно удивительный опыт: тебя выбрасывают из вертолета на гору и ты съезжаешь – или на доске, или на горных лыжах – прямо к берегу Тихого океана. В тот момент я окончательно потерял покой и начал копить на такую поездку возможности, время и компанию друзей. В процессе подготовки нам открывались довольно грустные факты. На Камчатке есть рыба, золото и туризм, но жить хорошо получается далеко не у всех. Петропавловск-Камчатский – все еще очень грустный и некрасивый город. А все эти туристические чудеса – вроде Долины Гейзеров или катания по вулканам – недоступны для абсолютного большинства местных", - говорится  в описании.

Напомним, ранее в тренды попали Артур Бабич - Парень Простой и стендап Данилы Поперечного.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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