Видео дня: О чем теория струн и Ваше тело - кошмар инженера

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ВАШЕ ТЕЛО - КОШМАР инженера

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Наше тело — настоящий музей ошибок эволюции. Прямохождение приводит к плоскостопию и болям в спине. Наш зрительный нерв эволюция пустила прямо через сетчатку, создавая в глазу слепое пятно, а возвратный гортанный нерв сделал лишнюю петлю длиной в полметра. Что нам делать со своим несовершенным телом? Изобрести совершенное!

О чем теория струн? Самое простое и понятное объяснение

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Краткое и понятное объяснение, для чайников, что это за загадочная теория.

Что за струны? Зачем нужны? Когда появились? Почему такие сложные?

Также разберемся, существуют ли скрытые измерения, зачем нужна суперсимметрия, что такое М-теория, и чуточку приблизимся к ответам на такие глобальные вопросы, как "Из чего состоит все сущее?" и "Как устроена Вселенная?"

Напомним, ранее в тренды попали Yarmak - Вона и Мафия 3.0.