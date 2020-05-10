Видео дня: Yarmak - Вона и Мафия 3.0

В тренде - юмористическое шоу и музыка.

YARMAK - ВОНА

На канале Yarmak Music появилось новое видео на песню Вона. Ролик сразу попал в тренды.

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“Гораздо более трагические последствия чем любой вирус несет равнодушие. Равнодушие к своей земле, культуре, людям приводит к убийственным потерям, природным и человеческим ресурсам нашей страны. Циничность времени, к сожалению, научила многих быстро забывать своих героев и именно для этого мой друг Руслан Горовой создал проект “Так работает память“ в честь молодого украинского мальчика Дани Дидыка умершего в 2015 году от взрыва мины во время мирного шествия в Харькове. Сегодня Дане исполнилось бы 20 лет. Уважение всем защитникам нашей страны, врачам, пожарным, которые рискуя собственной жизнью, защищают наш покой и здоровье! Только воспитав в себе порядочного, трудолюбивого, благодарную личность мы увидим изменения, а пока боремся!“, - говорится в описании видео.

МАФИЯ 3.0 #2

Александр Педан выпустил новый выпуск шоу Мафия 3.0.

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“Это уже второй выпуск Мафии 3.0, который просто разрывает своими бесконечными шутками. Конечно! Ведь сегодня у нас собрались звезды Лиги смеха, Improv live show и топовые блогеры, которые борются за правду и мир! Но, к сожалению, не все... У города появится самопровозглашенный мэр, который до последнего вызывает подозрения у всех жителей! И сможет ли этот мэр спасти жизни ни в чем не винных мирных?“, - написано в описании видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Тимати feat. Лепс и Самый быстрый человек.