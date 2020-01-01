Видео дня: Коронавирус и Матч Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг

В тренде - спорт и познавательное видео.

КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ. КОРОНАВИРУС

Читай также: Видео дня: Самые необычные внедорожники всех времен

Многие ролики, которые посвящены коронавирусу, сделаны только на волне хайпа. Как же обстоят дела с коронавирусом на самом деле. Блогер Топлес показал, что на самом деле творится в Китае, из-за чего там постоянно появляются новые инфекции, зачем вирусы убивают своих носителей, от каких животных нужно ждать конец света и может ли хакер написать смертельный для человека вирус?

Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг. Обзор матча

В среду, 19 февраля, Тоттенхэм принял Лейпциг в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Читай также: Видео дня: Gruppa Skryptonite - 3x3 и Моя бабушка беременна

В рамках группового этапа турнира Тоттенхэм занял второе место в группе В, набрав 10 очков за 6 матчей (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). “Шпоры“ сумели обойти в борьбе за путевку в плей-офф турнира Олимпиакос и Црвену Звезду, а победителем группы стала Бавария. РБ Лейпциг стал победителем группы G (11 очков - 3 победы, 2 ничьих, 1 поражение). Соперниками немецкого клуба на этой стадии выступили Лион, Бенфика и Зенит.

Напомним, днем ранее в тренды попали самые тупые лайфхаки и Азорские острова.