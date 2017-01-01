Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Беслан и Зважені та щасливі 9 сезон

Комментариев: 0
В трендах - ТВ-шоу и документальный фильм.

Беслан. Помни / вДудь

Читай также: Видео дня: Холостяк 9 и пародия на FACE - ЮМОРИСТ

15 лет назад здесь случился самый страшный теракт в нашей истории. 1 сентября прямо во время праздничной линейки террористы захватили школу №1 города Беслан. В заложниках оказалось более 1000 человек, три дня их удерживали без еды и воды в душном, тесном и обвешанном взрывчаткой спортзале. 

Когда случился штурм, большая часть заложников была освобождена, но 334 человека погибли, 186 из них - дети. 

Про Беслан снято много видео, но это совсем не причина не вспоминать про эту трагедию вновь. 

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 1 

Читай также: Видео дня: Новый обзор от BadComedian и финал Лиги смеха

В этом сезоне худеть будут неординарные личности, которые уже успели добиться успеха: спортсменка, известная оперная певица, владелица сети магазинов и победитель первого сезона Зважені та щасливі. Пока что все герои знакомятся, шутят и пытаются догадаться, кто же станет их партнером – опорой и поддержкой на несколько месяцев. Новый тренерский состав и группа экспертов даже подготовила для них «последнюю» вечеринку с шампанским и колбаской. Однако за все съеденное придется платить. 

Какие первые испытания выпадут участникам? И смогут ли они их пройти, полагаясь на совершенно незнакомых людей? 

Напомним, днем ранее в тренды попали Бой Ломаченко и МастерШеф 9 сезон.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь