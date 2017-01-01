Видео дня: Беслан и Зважені та щасливі 9 сезон

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Беслан. Помни / вДудь

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15 лет назад здесь случился самый страшный теракт в нашей истории. 1 сентября прямо во время праздничной линейки террористы захватили школу №1 города Беслан. В заложниках оказалось более 1000 человек, три дня их удерживали без еды и воды в душном, тесном и обвешанном взрывчаткой спортзале.

Когда случился штурм, большая часть заложников была освобождена, но 334 человека погибли, 186 из них - дети.

Про Беслан снято много видео, но это совсем не причина не вспоминать про эту трагедию вновь.

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 1

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В этом сезоне худеть будут неординарные личности, которые уже успели добиться успеха: спортсменка, известная оперная певица, владелица сети магазинов и победитель первого сезона Зважені та щасливі. Пока что все герои знакомятся, шутят и пытаются догадаться, кто же станет их партнером – опорой и поддержкой на несколько месяцев. Новый тренерский состав и группа экспертов даже подготовила для них «последнюю» вечеринку с шампанским и колбаской. Однако за все съеденное придется платить.

Какие первые испытания выпадут участникам? И смогут ли они их пройти, полагаясь на совершенно незнакомых людей?

Напомним, днем ранее в тренды попали Бой Ломаченко и МастерШеф 9 сезон.