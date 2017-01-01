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Видео дня: MONATIK - Каждый раз и Зашкварные истории

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MONATIK - Каждый раз

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Мультиартист в своей новой работе экранизировал Свободу  - смотри новое видео MONATIK прямо сейчас. 

"Эта видеоработа как раз о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри”, - комментирует новый клип MONATIK, — “У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше".

ЗАШКВАРНЫЕ ИСТОРИИ 3 Сезон: Гарик Харламов, Ильич, Поперечный, Музыченко, Джарахов

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На канале КЛИККЛАК вышел первый выпуск третьего сезона шоу «Зашкварные Истории», в котором Илья Прусикин, Данила Поперечный, Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко и резидент Comedy Club на ТНТ - Гарик «Бульдог» Харламов расскажут свои самые зашкварные истории из жизни.

Вас ждет пройденный треш и угар от наших участников. В уютном кругу друзей вы услышите уморительные истории из детства Гарика, странные ситуация во время концерта группы Little Big, что случилось с Поперенчым в парке, а также не менее смешные истории из молодости, рассказанные специально для вас. 

Напомним, ранее в тренды попали Обмен женами и Noize MC — Все как у людей.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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