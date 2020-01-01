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Видео дня: Плачу на техно и Ты бы никогда такое не загуглил

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В тренде - музыка и познавательное видео.

Cream Soda & Хлеб - Плачу на техно

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На канале Чикен Карри вышел ремикс на песню группы Хлеб - Плачу на техно. В новом прочтении от Cream Soda жильцы спальных районов устраивают вечеринку в соответствии со всеми правилами самоизоляции, то есть пляшут под техно на своих балконах. 

ТЫ БЫ НИКОГДА ТАКОЕ НЕ ЗАГУГЛИЛ

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Почему одну серию Свинки Пеппы запретили в Австралии? Почему в Диснейленде вам будут указывать направление двумя пальцами? Почему в США отозвали партию карандашей и причем тут наркотики? Что находится внутри Пизанской башни? Почему вы всегда дышите только одной ноздрей? Сколько длится самый короткий пассажирский перелет? Как правильно называется урчание в животе и чем мы похожи на орлов и грифов?

Напомним, ранее в тренды попали комендантский час в Украине и Мама Дана Балана.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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