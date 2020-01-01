Видео дня: Плачу на техно и Ты бы никогда такое не загуглил

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Cream Soda & Хлеб - Плачу на техно

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На канале Чикен Карри вышел ремикс на песню группы Хлеб - Плачу на техно. В новом прочтении от Cream Soda жильцы спальных районов устраивают вечеринку в соответствии со всеми правилами самоизоляции, то есть пляшут под техно на своих балконах.

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