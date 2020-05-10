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Защитник Windows блокирует установку майского обновления

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Никогда такого не было, и вот опять.
Антивирус Windows 10 блокирует обновление
Антивирус Windows 10 блокирует обновление
windowslatest.com

Microsoft обнаружила новую проблему с приложением Windows Security, которая может помешать обновлению Windows 10 May 2020 (версия 2004) на вашем ПК. В частности, эта проблема вызывает проблемы совместимости с Windows 10 версии 2004, если вы не изменили настройки в приложении Windows Security или не обновили драйверы дисплея.

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Microsoft говорит, что некоторые пользователи могут получить сообщение об ошибке совместимости на устройствах с включенной настройкой целостности памяти. Однако вы можете исправить ошибку приложения Windows Security, просто отключив настройку целостности памяти.

Если вы используете функцию целостности памяти и не хотите ее отключать, вам необходимо загрузить и установить обновленные драйверы дисплея от производителя, чтобы снять блок обновления.

Вы также можете отключить целостность памяти и удалить блок обновления. Чтобы отключить эту функцию, выполните следующие действия.

  1. Перейдите на страницу настроек Windows 10.
  2. Перейдите к «Обновление и безопасность».
  3. Нажмите «Безопасность Windows».
  4. Оттуда перейдите в «Безопасность устройства».
  5. Выберите «Изоляция ядра».
  6. Отключите настройку целостности памяти.
  7. Перезагрузите компьютер.

Проверьте наличие обновлений в Центре обновления Windows. Если вы все еще не видите обновления, убедитесь, что вы обновили драйверы Intel или Nvidia GPU и драйвер Bluetooth.

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Ранее Microsoft предупреждала, что последствия могут возникнуть, если вы проигнорируете проблему совместимости и вручную запустите обновление Windows 10 с помощью Media Assistant или других программ.

Microsoft может работать над постоянным исправлением этой проблемы в будущем патче. Однако на данный момент обновление вашего драйвера или отключение целостности памяти - лучший способ убедиться, что вы не столкнетесь с какими-либо серьезными проблемами при обновлении Windows 10.

Напомним, ранее сообщалось, что майское обновление для Windows 10 доступно для загрузки.

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Теги: Windows 10, Windows 10 May 2020 Update, обновление
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