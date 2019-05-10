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Встроенный антивирус Windows 10 оказался одним из лучших

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Защитник Windows 10 получил максимальные баллы в тесте.
Защитник Windows 10
Защитник Windows 10

Немецкий институт AV-TEST представил очередной доклад, в котором описаны возможности наиболее популярных антивирусов для персональных компьютеров. Microsoft не выпускает отдельного антивируса; вместо этого она встраивает в операционную систему антивирус, который вступает в дело, если не поставить сторонний антивирус. Когда-то защитник Windows считался затычкой, вместо которого обязательно нужно поставить настоящий антивирус. Однако, постепенно защитник в Windows 10 стал весьма надёжным продуктом, в результате чего многие уже не видят необходимости ставить что-то дополнительно.

Рейтинг антивирусов
Рейтинг антивирусов
overclockers.ru

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Последние тесты показывают, что качество защитника Windows находится на уровне ведущих антивирусов, вроде продуктов компаний Kaspersky и Symantec. Защитник Windows получил максимально возможную оценку в 18 баллов. Это означает максимальные оценки в категориях защиты, скорости работы и удобства.

Среди конкурентов ещё три продукта получили максимальный балл, а именно F-Secure SAFE, Kaspersky Internet Security и Symantec Norton Security. На 0,5 балла меньше набрали Avast Free Antivirus, AVG Internet Security, Bitdefender Internet Security, Trend Micro Internet Security, VIPRE Security AdvancedSecurity. Худший результат показал Webroot SecureAnywhere с оценкой 11,5 балла. Вряд ли стоит устанавливать его, когда за защиту он получил 2 из 6, за удобство 4 и за скорость 5,5 балла.

Рейтинг антивирусов
Рейтинг антивирусов
overclockers.ru

Последняя версия Windows 10 May 2019 Update принесла ряд обновлений механизмов защиты, что наверняка сыграло роль в получение максимальной оценки. В Microsoft наверняка не забудут упомянуть этот доклад, убеждая пользователей поставить это обновление.

Напомним, ранее сообщалось, что в браузере Google Chrome появится собственный антивирус.

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Теги: Windows 10, защитник, антивирус
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