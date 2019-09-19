Исторический запуск SpaceX Demo-2 перенесли из-за погоды

Корабли Илона Маска пока останется на Земле.

Компания Илона Маска должна была начать свою первую в истории миссию с запуском экипажа на Международную космическую станцию ​​(МКС) из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде. Но плохая погода отменила этот план, перенеся старт на субботу, 30 мая.

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Субботний запуск состоится в 21:22 по Киеву. Если это не сработает, SpaceX может повторить попытку в воскресенье 31 мая в 21:00 по Киеву.

Demo-2 отправит астронавтов NASA Боба Бенкена и Дуга Херли на МКС на борту капсулы Space Dragon от SpaceX. Эта миссия станет важной вехой для всей страны, а также для SpaceX: США не запускали ни одного орбитального космического полета со своей территории с тех пор, как NASA закрыло программу шаттлов в июле 2011 года.

С тех пор российские космические корабли "Союз" стали единственными рейсами астронавтов на МКС и обратно, по цене около 90 миллионов долларов за место. НАСА не в восторге от этой зависимости и рассчитывает, что SpaceX и Boeing преодолеют ее.

В 2014 году две компании подписали многомиллиардные контракты с Программой коммерческого экипажа НАСА, чтобы завершить разработку своих такси для космонавтов и выполнить шесть оперативных миссий на МКС и обратно для агентства. Demo-2 - последнее серьезное препятствие, которое SpaceX должен преодолеть, прежде чем сможет начать эти контрактные полеты.

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"Боингу" еще предстоит проделать определенную работу, прежде чем его аппарат, капсула под названием CST-100 Starliner, сможет перевозить астронавтов. Starliner не удалось встретиться с космической станцией, как планировалось, во время испытательного полета с неуправляемым экипажем в декабре прошлого года; Боинг выполнит эту миссию до того, как предпримет полет с экипажем.

SpaceX совершил свой полет с неуправляемой МКС, миссией под названием Demo-1, в марте 2019 года. В январе этого года компания провела еще одно критическое летное испытание без экипажа, продемонстрировав аварийно-спасательную систему Crew Dragon, предназначенную для обеспечения безопасности астронавтов в событие проблемы во время запуска.

Этот последний тест был драматическим событием, включающим намеренное уничтожение одной из ракет SpaceX Falcon 9 в полете.