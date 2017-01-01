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Первый запуск Starliner к МКС завершился неудачей

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Космический корабль Boeing не смог выйти на заданную орбиту.
Starliner не смог выйти на заданную орбиту
Starliner не смог выйти на заданную орбиту
NASA

Во время первого запуска Starliner к Международной космической станции произошел сбой. Ракета Atlas V с аппаратом СST-100 Starliner успешно стартовала с мыса Канаверал, США. Но через час после запуска была зарегистрирована аномалия. Boeing и NASA пока не дали информации о происхождении неисправности или дальнейшей судьбе аппарата.

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"Starliner находится на стабильной орбите. Включение двигателей, необходимое для стыковки с МКС, не состоялось. Работаем над этой проблемой», - написал Джим Бранденстайн, администратор NASA.

По плану миссии, через 15 минут после запуска Starliner должен был сделать 40-секундное зажигание двигателей, чтобы выйти на орбиту. Но на этом этапе возникла внештатная ситуация.

"При попытке вхождения на орбиту возникла внештатная ситуация, но сейчас космический аппарат остается в стабильном положении. Электропитание аппарата в норме; в настоящее время центр управления полетом оценивает возможности исправления ситуации", - заявил представитель NASA Стив Сицелофф.

Это была первая миссия аппарата Starliner, в результате которой должны были принять решение о пилотируемой миссии и тремя астронавтами на борту. 

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing провела самые опасные испытания нового космического корабля.

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Теги: Starliner, Boeing
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