SpaceX впервые запустит в космос астронавтов

Также это первый запуск астронавтов с территории США с 2011 года.

Астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли готовы войти в историю, готовясь стать первыми двумя американцами, которые запустят с территории США с 2011 года.

Запуск запланирован из Космического центра Кеннеди в 23:32 по Киеву 27 мая на ракете SpaceX Falcon 9 в капсуле Crew Dragon в миссии Demo-2.

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"Это новое поколение, новая эра в полете человека в космос", - заявил администратор НАСА Джим Бриденстайн на телеконференции в пятницу утром.

"Когда вы думаете о Mercury, Gemini, Apollo, а затем о космическом шаттле, это действительно четвертый раз в истории, когда мы помещаем людей на совершенно новый космический корабль", - сказал он.

"И теперь мы делаем это в пятый раз. И это только Соединенные Штаты. Если вы посмотрите глобально, это будет девятый раз в истории, когда мы посадим людей на совершенно новый космический корабль".

Demo-2 является первым испытанием на людях с момента запуска космического корабля "Колумбия" в 1981 году.

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Запуск 27 мая последует за первым испытанием, Demo-1, миссией, которая отправила неуправляемую капсулу на стыковку с Международной космической станцией (МКС) в марте 2019 года.

После запуска Demo-2 первая ступень ракеты Falcon 9 вернется на Землю на плавучую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды. Затем астронавты проведут два или три месяца с тремя членами экипажа, который в настоящее время находятся на МКС, американским астронавтом Крисом Кэссиди и российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.

Пара будет выпущена на новой ракете и в совершенно новых космических скафандрах SpaceX, разработанных специально для Crew Dragon и современных технологий, таких как сенсорные экраны, к чему, как сказали астронавты, нужно было привыкнуть.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX взорвала свою ракету для астронавтов.