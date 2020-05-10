SpaceX впервые запустит в космос астронавтов
Астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли готовы войти в историю, готовясь стать первыми двумя американцами, которые запустят с территории США с 2011 года.
Запуск запланирован из Космического центра Кеннеди в 23:32 по Киеву 27 мая на ракете SpaceX Falcon 9 в капсуле Crew Dragon в миссии Demo-2.
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"Это новое поколение, новая эра в полете человека в космос", - заявил администратор НАСА Джим Бриденстайн на телеконференции в пятницу утром.
"Когда вы думаете о Mercury, Gemini, Apollo, а затем о космическом шаттле, это действительно четвертый раз в истории, когда мы помещаем людей на совершенно новый космический корабль", - сказал он.
"И теперь мы делаем это в пятый раз. И это только Соединенные Штаты. Если вы посмотрите глобально, это будет девятый раз в истории, когда мы посадим людей на совершенно новый космический корабль".
Demo-2 является первым испытанием на людях с момента запуска космического корабля "Колумбия" в 1981 году.
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Запуск 27 мая последует за первым испытанием, Demo-1, миссией, которая отправила неуправляемую капсулу на стыковку с Международной космической станцией (МКС) в марте 2019 года.
После запуска Demo-2 первая ступень ракеты Falcon 9 вернется на Землю на плавучую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды. Затем астронавты проведут два или три месяца с тремя членами экипажа, который в настоящее время находятся на МКС, американским астронавтом Крисом Кэссиди и российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.
Пара будет выпущена на новой ракете и в совершенно новых космических скафандрах SpaceX, разработанных специально для Crew Dragon и современных технологий, таких как сенсорные экраны, к чему, как сказали астронавты, нужно было привыкнуть.
Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX взорвала свою ракету для астронавтов.
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