Видео дня: Карантин (пародия) и alyona alyona feat. KYIVSTONER
КАРАНТИН - ПАРОДІЯ | Егор Крид - Mr. & Mrs. Smith
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На канале SILIRADA появилась пародия на песню Егора Крида Mr. & Mrs. Smith.
В пародии рассказывается о любви на самоизоляции и проблемах, с ним связанных.
Видео вышло 11 мая и набрало более 1 млн просмотров, попав на первое место в трендах YouTube.
alyona alyona feat. KYIVSTONER - Рятувальний круг
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Новый клип от alyona alyona рассказывает о мире, где пышные люди стали эталоном красоты, а худые стали редкостью.
"Спасательный круг - у меня и у Альберта он есть. Это крепкая дружба, проверенная годами! Хотелось бы, чтобы каждый нашел свой "круг", - написала alyona alyona.
Напомним, днем ранее в тренды попали Little Big - Hypnodancer и [BadComedian] - На Париж.
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