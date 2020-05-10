Видео дня: Карантин (пародия) и alyona alyona feat. KYIVSTONER

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КАРАНТИН - ПАРОДІЯ | Егор Крид - Mr. & Mrs. Smith

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На канале SILIRADA появилась пародия на песню Егора Крида Mr. & Mrs. Smith.

В пародии рассказывается о любви на самоизоляции и проблемах, с ним связанных.

Видео вышло 11 мая и набрало более 1 млн просмотров, попав на первое место в трендах YouTube.

alyona alyona feat. KYIVSTONER - Рятувальний круг

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Новый клип от alyona alyona рассказывает о мире, где пышные люди стали эталоном красоты, а худые стали редкостью.

"Спасательный круг - у меня и у Альберта он есть. Это крепкая дружба, проверенная годами! Хотелось бы, чтобы каждый нашел свой "круг", - написала alyona alyona.

Напомним, днем ранее в тренды попали Little Big - Hypnodancer и [BadComedian] - На Париж.