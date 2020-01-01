Видео дня: Little Big - Hypnodancer и [BadComedian] - На Париж
LITTLE BIG - HYPNODANCER
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Новый клип группы Little Big с субботы набрал более 18 млн просмотров на YouTube.
Сюжет нового клипа разворачивается вокруг банды во главе с харизматичным усатым танцором, которого, естественно, играет солист группы Илья Прусикин.
[BadComedian] - На Париж (#СпасибоДедуЗаШалаву)
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Министерство культуры РФ поздравляет ветеранов с днем победы фильмом, который якобы основан на реальных событиях. Так ли это и зачем вообще снимали такой фильм? Евген Баженов выпустил обзор на ленту и раскритиковал ее, а заодно и минкульт, который выделил деньги на это.
Напомним, ранее в тренды попали Топ-10 мемов со звуком и Даня Милохин - Я Дома.
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