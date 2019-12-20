Видео дня: Мифы, в которые мы верим и МастерШеф 9 сезон

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Мифы, в которые мы верим #8

На канале Utopia Show вышло видео про новогодние мифы, в которые мы верим. Например, что алкоголь не спасает от холода, почему не стоит есть снег, почему не стоит считать овец перед сном, почему нельзя быстро поседеть и почему нервные клетки восстанавливаются.

МастерШеф 9 сезон. Выпуск 17 от 20.12.2019

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В 17 выпуске МастерШеф кулинары-аматоры продемонстрируют, чему они успели научиться. Смогут ли они приготовить блюдо ресторанного уровня из такого же набора продуктов, который использовали во время кастинга? Самый слабый участник вылетит уже на этом этапе, а остальные отправятся в один из лучших ресторанов Киева. Аматоры поделятся на две команды и будут готовить изысканные блюда по рецептам Эктора Хименес-Браво. Кителянты будут обслуживать гостей в режиме реального времени, как в настоящем ресторане. Смогут ли они справиться с наплывом заказов и сохранить качество выдаваемых блюд?

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