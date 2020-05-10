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Видео дня: Ты допустил большую ошибку и Cвященник на дистанционке

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В тренде юмор и познавательное видео.

Ты допустил БОЛЬШУЮ ОШИБКУ!

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Как ошибка в переводе может изменить мировую историю или даже развязать войну? Почему неправильный перевод становится причиной веры в жизнь на Марсе и может послужить основой для написания фантастического романа? Где неточность при переводе научного труда порождает миф, в который верят до сих пор?

Пасха 2020 - Карантин в Украине! Cвященник на дистанционке проводит прямой эфир

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На канале Дизель Студио во время карантина выложили подборку праздничных видео, где обыгрывается тема Пасхи или священников. 

Видео с почти миллионом просмотров попало в тренды YouTube.

Напомним, ранее в тренды попали Новый iPhone SE и Пасхальный кулич.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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