Видео дня: Ты допустил большую ошибку и Cвященник на дистанционке
Ты допустил БОЛЬШУЮ ОШИБКУ!
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Как ошибка в переводе может изменить мировую историю или даже развязать войну? Почему неправильный перевод становится причиной веры в жизнь на Марсе и может послужить основой для написания фантастического романа? Где неточность при переводе научного труда порождает миф, в который верят до сих пор?
Пасха 2020 - Карантин в Украине! Cвященник на дистанционке проводит прямой эфир
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На канале Дизель Студио во время карантина выложили подборку праздничных видео, где обыгрывается тема Пасхи или священников.
Видео с почти миллионом просмотров попало в тренды YouTube.
Напомним, ранее в тренды попали Новый iPhone SE и Пасхальный кулич.
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