Видео дня: Ревизор во Львове и Топ-модель по-украински

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Ревизор 10 сезон – Львов

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В новом выпуске Юлия Панкова вместе со своей командой чистоты посетит старинный и один из самых атмосферных городов Украины – Львов. Однако в ревизора будет мало времени на ароматный кофе, вечерние прогулки и на непринужденные беседы с местными жителями. Ведь ведущую проекта Ревизор 2019 во 2 выпуске ждет куда более важное дело – проверка львовского гостинично-ресторанного бизнеса. Пройдет ли город Льва все испытания от Юлии Панковой? Оставайся с нами и первым узнай все подробности ревизий!

Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 7

Новая неделя для участниц начнется очень непредсказуемо: они переселятся в модельный дом, но там их будет ждать неожиданный сюрприз от экспертов и война за лучшую кровать. Выдержат ли девушки такой насыщенный переезд?

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А ведущая проекта Топ-модель по-украински 2019 Алла Костромичева в 7 выпуске решит открыть для участниц сложнейшую науку медиаграмотности. Так как модели с каждым днем ​​становятся все популярнее и популярнее, им необходимо следить за своими страницами в социальных сетях и выкладывать туда правильный контент. Для этого девушки пройдут испытания инстаграмными бэкстейджами, показом нижнего белья, календарным пинапом от Сони Плакидюк и пузырьковой фотосессией Демчинского.

Напомним, днем ранее в тренды попали бокс Усик VS Уизерспун и Украина - Португалия. Обзор матча.