Видео дня: Новый iPhone SE и Пасхальный кулич
Apple представила новый iPhone SE
Компания Apple представила новый iPhone SE на A13 Bionic. Что в нем нового, чем он отличается от прошлой версии и какие у него характеристики?
Все ответы в видео от Wylsacom.
ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ долго остается влажным и ароматным
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Как испечь кулич, чтобы он долго оставался вкусным и сочным?
Рецепт:
Мука 1 кг
Сухие дрожжи 15 гр
Молоко 500 мл
Сливочное масло 100 гр
Растительное масло 30 мл
Водка 3 ст. л
Сметана 200 Гр
Соль 1 чайная ложка
Яйца 5 шт
Сахар 400 гр
Ванильный сахар 4 чайные ложки
Для декора
Белок 3 шт
Сахар 9 ст. ложек
Напомним, днем ранее в тренды попали 14 500 000 000 и Саудовская Аравия. Нефть, туризм и большие перемены.
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