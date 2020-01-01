Видео дня: Новый iPhone SE и Пасхальный кулич

В тренде - Пасха и презентация Apple.

Apple представила новый iPhone SE

Компания Apple представила новый iPhone SE на A13 Bionic. Что в нем нового, чем он отличается от прошлой версии и какие у него характеристики?

Все ответы в видео от Wylsacom.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ долго остается влажным и ароматным

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Как испечь кулич, чтобы он долго оставался вкусным и сочным?

Рецепт:

Мука 1 кг

Сухие дрожжи 15 гр

Молоко 500 мл

Сливочное масло 100 гр

Растительное масло 30 мл

Водка 3 ст. л

Сметана 200 Гр

Соль 1 чайная ложка

Яйца 5 шт

Сахар 400 гр

Ванильный сахар 4 чайные ложки

Для декора

Белок 3 шт

Сахар 9 ст. ложек

Напомним, днем ранее в тренды попали 14 500 000 000 и Саудовская Аравия. Нефть, туризм и большие перемены.