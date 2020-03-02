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Видео дня: От пацанки до панянки и Лучшие лайфхаки из TikTok

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В тренде - ТВ-шоу и проверка лайфхаков.

Від пацанки до панянки. Выпуск 3. Сезон 4

В реалити-шоу Від пацанки до панянки 4 сезон 3 выпуск от 02.03.2020 #загубленим пришлось прощаться с бременем прошлого. Обиды, гнев и ненависть к родным из-за их равнодушия изнутри разрушают девушек, а осадок от негатива не позволяет строить будущее. Дирекция Школы леди протянула руку помощи пацанкам и взялась помочь им оставить прошлое в истории и начать жизнь с чистого листа.

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Чтобы отпустить все обиды, сначала нужно почувствовать их тяжесть на себе. Поэтому преподаватели надели на ноги участниц проекта Від пацанки до панянки 4 сезон тяжелые кандалы. Вместе с ними они проходили все испытания: переходили на другую сторону озера по канатной дороге, заглянули в прошлое вместе с психологом и прыгали с моста. Однако дала ли такая терапия свои плоды?

ПРОВЕРИЛ ЛУЧШИЕ ЛАЙФХАКИ из ТИКТОКА

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В этом видео блогеры из Magic Five проверили лучшие лайфхаки из ТикТока. Работают они или же это фейк? Они выбрали самые лучшие лайфхаки, которые еще никто не проверял. Это было нереально - досмотри это видео до конца, чтобы увидеть, что у них получилось!

Напомним, ранее в тренды попали Терминатор 6 и коронавирус.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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