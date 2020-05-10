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Видео дня: Топ-10 мемов со звуком и Даня Милохин - Я Дома

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В тренде - мемы и клип.

Топ10 Мемов со ЗВУКОМ

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Если тебе кто-то скажет, что картинок со звуком не бывает, значит он просто не понимает в прелестях XXI века. Ведь речь идет об элитных мемах, которые врезаются в память благодаря не только визуальному содержанию, но и звуковому сопровождению.

Даня Милохин - Я Дома (Премьера клипа / 2020)

18-летний блогер Даня Милохин покорил TikTok (почти 3,5 млн подписчиков) и Instagram (1 млн подписчиков) и, кажется, не собирается останавливаться. Даня записал свою первую песню "Я дома", которая так полюбилась пользователям TikTok, что они уже сняли 330 тысяч роликов, вдохновленные ею.

Напомним, днем ранее в тренды попали Плачу на техно (пародия) и Варнава у Собчак.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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