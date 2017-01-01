Видео дня: Игрушки девяностых и Ревизор в Киеве

В трендах ностальгическое видео и телевизионная программа.

МЫ ДОСТАЛИ ИГРУШКИ ДЕВЯНОСТЫХ

Блогеры из SlivkiShow решили поностальгировать и сняли видео про гаджеты 90-х. Тетрисы, настольный футбол, фирменные йо-йо и Денди. А что вы помните про те времена?

Ревизор c Тищенко. 9 сезон - Киев

Ревизор в Киеве посетил ресторан Компот, ресторан Ноябрь, зоо-отель Друг, ресторан Катюша, салон Laque Nails & Beauty и ресторан Coin.

Напомним, днем ранее в тренды попали шоколадный Фонтан из киндер-сюрпризов и Топ-модель по-украински.

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