Видео дня: Игрушки девяностых и Ревизор в Киеве
В трендах ностальгическое видео и телевизионная программа.
МЫ ДОСТАЛИ ИГРУШКИ ДЕВЯНОСТЫХ
Блогеры из SlivkiShow решили поностальгировать и сняли видео про гаджеты 90-х. Тетрисы, настольный футбол, фирменные йо-йо и Денди. А что вы помните про те времена?
Ревизор c Тищенко. 9 сезон - Киев
Ревизор в Киеве посетил ресторан Компот, ресторан Ноябрь, зоо-отель Друг, ресторан Катюша, салон Laque Nails & Beauty и ресторан Coin.
Напомним, днем ранее в тренды попали шоколадный Фонтан из киндер-сюрпризов и Топ-модель по-украински.
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