Видео дня: Джиган х Монеточка и КликКлак Шоу

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КТО УПАДЁТ В ЛЕДЯНОЙ БАССЕЙН НА КЛИККЛАК ШОУ?

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На канале КЛИККЛАК премьера финальной серии развлекательного трэш шоу «КЛИК КЛАК ШОУ». В этом выпуске вы узнаете, кто оказался лучшим учеником на уроках зельеваренья, смогли ли ребята выдержать Жестокие вышибалы, кто не выдержал напора в Слабое звено, и конечно же, чем закончился первый сезон КЛИККЛАК ШОУ?

Comment Out #9 / Джиган х Монеточка

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Правила шоу Comment Out:

На столе три карточки: “Звезда”, “Комментарий”, “Наказание”. Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ленинград — i_$uss и LOBODA — Пуля-Дура.

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