Исход старой гвардии: Экс-глава Google покинул компанию

Именно этот человек сделал Google мировым лидером.

Эрик Шмидт, который провел преобразование Google из стартапа Силиконовой долины в глобального титана, больше не является советником поискового гиганта и его родительской компании Alphabet, отмечая еще одну веху в недавних кадровых перестановках, которые заставили старую гвардию уйти в отставку,

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По словам человека, знакомого с ситуацией, Шмидт, назначенный на должность генерального директора Google в 2001 году, оставил свою должность технического консультанта в феврале. Его уход заканчивается 19-летним сроком службы в Google, где он был привлечен, чтобы быть "взрослым надзором" за молодыми основателями компании, Ларри Пейджа и Сергея Брина. Уход Шмидта наступил через три года после того, как Шмидт заявил, что уходит в отставку с поста исполнительного председателя и больше не будет выполнять оперативную роль.

Представители Шмидта и Google от комментариев отказались.

Уход Шмидта знаменует собой еще один этап в эволюции Google, а участие Шмидта в государственных проектах вызывает вопросы о конфликте интересов. В конце прошлого года Пейдж и Брин, которые в 1998 году основали Google в аспирантуре Стэнфордского университета, передали руководство Alphabet и его обширную деятельность Сундару Пичаи, который с 2015 года руководит основным поисковым бизнесом. Дэвид Драммонд, специалист компании и начальник юридического отдела, вышел на пенсию в январе после тщательного изучения прошлых отношений.

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Когда первоначальное руководство уходит, сотрудники и отраслевые обозреватели задаются вопросом, сможет ли крупнейшая в мире поисковая система с более чем 120 000 сотрудников по всему миру поддерживать свою культуру свободного распространения. В последние три года напряженность в отношениях между руководством и работниками усилилась из-за обработки обвинений в сексуальных проступках, направленных на высших руководителей, проекта по поисковой системе в Китае с цензурой и инициативе по созданию искусственного интеллекта для Министерства обороны США.

Шмидт присоединился к Google после работы в качестве генерального директора производителя программного обеспечения Novell. Он был представлен Пейджу и Брину двумя наиболее известными в то время покровителями Google - венчурными капиталистами Джоном Доерром из Kleiner Perkins и Майком Морицем из Sequoia Capital. За время пребывания Шмидта компания вышла за пределы своих корней как поисковая система для решения других технологий, включая мобильные телефоны и онлайн-видео. Он также принял корпоративную структуру, которая отражала его растущий финансовый успех. Шмидт помог вывести на биржу компанию в 2004 году, дебют на фондовом рынке сделал его миллиардером. (Он все еще держит около $ 5,3 млрд в акциях компании)

Шмидт оставался генеральным директором Google в течение десятилетия, прежде чем он перешел на должность исполнительного председателя, а Пейдж занял высшую должность. В 2015 году компания объявила о реструктуризации, создав материнскую компанию для Google под названием Alphabet. Шмидт стал исполнительным председателем новой организации.

В 2017 году Шмидт перешел на новую должность технического консультанта, работу, которую компания никогда четко не описывала. Тем не менее, у него было два административных помощника в штаб-квартире Google.

Напомним, ранее сообщалось, что основатели Google покинули руководящие посты.