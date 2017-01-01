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Основатели Google покинули руководящие посты

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Ларри Пейдж и Сергей Брин отдали пост Сундару Пичаи.
Брин и Пейдж покинули свои посты
Брин и Пейдж покинули свои посты
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Важные изменения произошли в структуре управления Alphabet Inc., в активы которой входит поисковый гигант Google и все его сопутствующие сервисы. Основатели компании Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули руководящие посты, уступив право управления своему сотруднику, и объяснили причину такого поступка.

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Как следует из пресс-релиза Alphabet, в компании упразднён пост президента, который занимал Сергей Брин, а Ларри Пейдж, ещё один основатель поискового гиганта, покинул пост генерального директора. На его место назначен глава Google Сундар Пичаи.

“Сейчас, когда Alphabet хорошо зарекомендовала себя, а Google и другие компании эффективно работают независимо, самое время упростить нашу структуру управления. Мы не из тех, кто держится за руководящие должности если думаем, что есть лучший способ управления компанией. Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент. В дальнейшем Сундар станет генеральным директором Google и Alphabet“, — сообщили Брин и Пейдж в совместном открытом письме.

 

Сундар Пичаи
Сундар Пичаи
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По их словам, Пичаи будет отвечать как за руководство Google, так и за инвестиции Alphabet в другие проекты. Партнёры обещают и в дальнейшем принимать участие в жизни компании в качестве членов совета директоров, акционеров и соучредителей.

Сундар Пичаи поступил на работу в Google в 2004 году, где возглавил разработку Google Toolbar и Google Chrome. В 2015 году топ-менеджер стал генеральным директором Google, а в 2017 году — членом совета директоров Alphabet. Теоретически у Брина и Пейджа сохраняется возможность проводить необходимые им решения по критически важным вопросам, поскольку в их совместном владении находится более 50% акций компании. Изменения структуры управления уже вступили в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что поисковик Google перейдет в подчинение новой компании.

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Теги: Сергей Брин, Ларри Пейдж, Сундар Пичаи, Google, Alphabet
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