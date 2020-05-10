Windows 10X сначала появится на ноутбуках

Microsoft подтвердила, что модульная версия Windows 10 будет запущена на ноутбуках.

Задержки, связанные с кризисом в области здравоохранения во всем мире, отодвинули запуск Surface Neo и других ПК с двумя экранами. Устройства Windows с двумя экранами, по-видимому, не обсуждаются в 2020 году, и Microsoft заявляет, что нашла новый дом для своей модульной Windows 10X.

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Разработка Windows 10X для традиционных раскладушек и двойных в настоящее время является приоритетом. Глава подразделения Панос Панай объясняет сдвиг как способ удовлетворения спроса клиентов.

Microsoft сотрудничает с OEM-производителями, чтобы поставлять ноутбуки с Windows 10X, но пока не ясно, когда операционка появится на существующем и новом оборудовании.

Windows 10X может стать заменой Windows 10 S на недорогих одноэкранных наджетах, и Microsoft по-прежнему будет ориентироваться на Windows 10 для опытных пользователей, геймеров и рабочих станций.

Windows 10X не является заменой Windows, которую мы используем в настоящее время. В ОС можно запускать только надежные приложения, а также нельзя настраивать реестр или изменять системные файлы. Модульная ОС запускает Win32, UWP и PWA в собственном виртуализированном контейнере, защищая ОС и ваши данные.

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Благодаря поддержке одноэкранных устройств Microsoft наконец-то смогла позиционировать Windows 10X как конкурента Chrome OS, что изначально предполагалось, когда Windows 10 S была выпущена.

Microsoft не поделилась никакой информацией о том, когда мы можем ожидать запуска Windows 10X, но она могла быть отложена после первоначального выпуска в декабре из-за проблем во всем мире.

Напомним, ранее сообщалось, что выход Windows 10X могут перенести на год.