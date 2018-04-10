Обновления для Windows 10 будут выходить реже

На 2020 год запланировано два обновления.

Обновление Microsoft за ноябрь 2019 года является сравнительно небольшим выпуском, и более значительное обновление функций запланировано на начало 2020 года. Следующий выпуск Windows 10 под кодовым названием 20H1, который должен выйти в апреле 2020 года, уже доступен для тестировщиков Slow Ring.

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Сообщается, что Microsoft завершила разработку 20H1 в декабре 2019 года. После 20H1 Microsoft должна выпустить обновление 20H2 в октябре / ноябре 2020 года.

Осеннее обновление Windows 10 2020 года построено на той же концепции, что и патч 2019 года. Обновление 2020 года будет довольно небольшим пакетом улучшений, как и обновление для Windows 10 от ноября 2019 года.

В 2020 году Windows 10 версии 20H1 считается основным выпуском, а 20H2 будет кумулятивным обновлением, как второстепенный выпуск. Стоит отметить, что планы могут быть изменены, и фирма может не пойти по этому пути, но в прошлом году Microsoft заявила, что внимательно следит за отзывами.

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Также стоит отметить, что Microsoft в настоящее время тестирует Build 195xx для пока еще неизвестного обновления функций Windows 10.

Теоретически, некоторые функции Windows 10, которые будут протестированы с инсайдерами, в конечном итоге появятся в обновлении Windows 10 20H2. Обновление планируется выпустить во второй половине 2020 года, возможно, в октябре или ноябре.

Microsoft также активно разрабатывает Windows 10X, и функции Fast Ring могут быть частью этой новой ОС.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 получило обновление для производительности системы.