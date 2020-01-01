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Выход Windows 10X могут перенести на год

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В этом году Surface Neo и Windows 10X могут не выйти из-за пандемиии коронавируса.
Выпуск Surface Suo могут перенести
Выпуск Surface Suo могут перенести
engadget.com

Возможно, Microsoft не сможет выпустить Windows 10X и ее флагмана Surface Neo в течение этого календарного года. По словам Мэри Джо Фоули из ZDNet, директор по продуктам Microsoft Панос Панай сказал некоторым членам своей команды, что технический гигант не будет поставлять новую платформу и устройства с двумя экранами, для которых он предназначен, до конца года. Кроме того, компания также не позволит сторонним производителям поставлять устройства под управлением ОС.

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Microsoft анонсировала Windows 10X в 2019 году, представив ее как вариант ОС, предназначенной для компьютеров с двумя дисплеями. Планировалось отгрузить Surface Neo, свое первое флагманское устройство 10X, к концу 2020 года, но этого может и не произойти.

Хотя задержка, скорее всего, является результатом пандемии коронавируса, Фоли говорит, что Microsoft также решила уделить первостепенное внимание запуску 10X на одноэкранных устройствах, прежде чем предоставить к нему публичный доступ. Сообщается, что компания надеется выпустить некоторые функции платформы до того, как сама ОС станет доступной, поэтому мы можем увидеть некоторые фишки 10X в грядущем обновлении Windows 10.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 может получить платную подписку.

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Теги: Windows 10X, Windows 10, Microsoft
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