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В Windows 10 появятся новые цветные иконки

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Microsoft наконец-то поменяет иконки операционной системы.
Цветные значки в Windows 10
Цветные значки в Windows 10
theverge.com/

Microsoft начинает выпускать новые значки приложений в Windows 10, предназначенные для модернизации операционной системы. Все современные встроенные приложения Windows 10 доступны для тестировщиков Fast Ring Windows 10 с новыми значками приложений, которые соответствуют принципам Microsoft Fluent Design. В декабре Microsoft представила сотни новых значков Windows 10, и все они намного ярче и современнее, чем то, что существует в операционной системе сегодня.

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Калькулятор, Groove Music, Почта, Диктофон, Будильники и Часы, Кино и ТВ и Календарь - первые встроенные приложения, которые получают новые значки, а также многие другие. Microsoft также планирует обновить приложения, такие как «Фотографии», из основных белых логотипов, существующих сегодня, в более красочные варианты. Новые значки «Почта» и «Календарь» также появляются в Release Preview для Windows 10, что означает, что они скоро станут доступны для всех пользователей Windows 10.

Обновились значки и в приложениях Офиса
Обновились значки и в приложениях Офиса
theverge.com/

Новые иконки - это часть более широкой работы Fluent Design в Microsoft по модернизации программного обеспечения и сервисов компании. Все эти новые значки появятся в Windows 10X, варианте ОС, предназначенном для устройств с двумя экранами. 

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Microsoft также ранее пересмотрела свои значки и дизайн Office, добавив новые опции для Word, Excel, PowerPoint, OneNote и других. Эти изменения в дизайне также распространяются на мобильные версии приложений Office, при этом Microsoft также сосредоточена на своей системе Fluent Design для различных мобильных приложений. Обновленный браузер Microsoft Edge также имеет новый значок, и даже сам Office имеет более современный логотип.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 может получить платную подписку.

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Теги: Windows 10, дизайн, Microsoft
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