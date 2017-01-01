Microsoft полностью откажется от Flash

Отключение будет проходить в несколько этапов.

В новом Edge на базе Chromium Microsoft будет придерживаться тех же сроков отказа от поддержки Flash, что и Google в своем Google Chrome. Отключение Flash пройдет в несколько этапов, полностью поддержка будет прекращена в декабре 2020 г.

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Microsoft полностью прекратит поддержку плагина Adobe Flash в новом браузере Edge, построенном на платформе Chromium, в декабре 2020 г. Напомним, компания решила отказаться от Edge на базе движка EdgeHTML и создать новый Edge на Chromium. Изменения вступят в силу уже в следующей версии браузера, поэтому Microsoft решила поделиться своими планами по поддержке Flash в обновленном Edge.

По словам Коллин Уильямс (Colleen Williams), старшего программного менеджера Microsoft Edge, в своем отказе от Flash Microsoft намерена придерживаться того же графика, что и другие браузеры, основанные на Chromium. Google Chrome, Mozilla Firefox и прочие производные Chromium намерены прекратить поддержку Flash до конца 2020 г. — тогда же, когда поддержку плеера прекратит сама Adobe.

Отмена поддержки Flash в новом Edge будет проходить в несколько этапов. Сначала плеер будет отключен с сохранением возможности для пользователей включить его для каждого отдельного сайта. Наконец, к концу следующего года он окончательно перестанет работать в браузере.

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Это то же самое, что делает Google: в июле был выпущен Chrome 76, где пользователю приходится вручную включать Flash для каждого сайта при каждом новом посещении, даже если он уже сделал это для данного сайта в прошлый визит. Окончательно поддержка Flash будет отключена в Chrome в декабре 2020 г.

Одновременно Microsoft изменила планы по отключению поддержки Flash в оригинальном Edge, построенном на EdgeHTML, и в Internet Explorer 11. Раньше компания намеревалась по умолчанию запретить в этих браузерах Flash, сохранив пользователю возможность самому его включить. Сделать это планировалось во второй половине 2019 г.

Однако теперь Microsoft отказалась от мысли как-либо видоизменять поддержку Flash в этих браузерах до самого декабря 2020 г, когда она будет отключена окончательно, без каких-либо предварительных этапов. Эта дата окончательного отказа от Flash в Edge на EdgeHTML и Internet Explorer 11 фигурировала в заявлениях Microsoft и раньше.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft показала технологию голотелепортации.