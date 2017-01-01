Windows 10 может получить платную подписку

Если вы владеете операционной системой, вам волноваться не следует.

Подписка на операционную систему может быть введена для новых пользователей 4pda.ru

Microsoft подумывает о внедрении Windows 10 в пакет своих приложений Microsoft 365.

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Microsoft 365 Business - это набор программ Office, которые доступны на разных устройствах. По подписке можно пользоваться почтой Outlook, офисными Word и Excel, а также другими программами.

Согласно данным инсайдеров, компания планирует выпустить подобный пакет и для обычных пользователей, включив в состав Microsoft 365 операционную систему.

Такой пакет рассчитан на новых клиентов. Если вы ранее приобрели один из продуктов, вы платить за него не будете. Таким образом Microsoft хочет создать глобальную экосистему с ежемесячной подпиской.

Уточняется, что при выборе подписки на Windows 10, компания предложит эксклюзивные функции. Какие именно - пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft неожиданно выпустила Windows 1.11.