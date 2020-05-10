Xiaomi официально представила MIUI 12

Пока лишь доступен бета-тест для Китая, а финальная версия выйдет в июне.

Наряду с новым смартфоном Mi 10 Youth, Xiaomi официально представила свой новый пользовательский интерфейс Android - MIUI 12. Он по-прежнему основан на Android 10, но имеет дизайн с более простым плоским видом наряду с множеством новых анимаций, улучшенным темным режимом и новыми приложениями и более строгим управлением конфиденциальностью.

MIUI 12

Читай также: В Сети показали возможности камеры Xiaomi Mi Mix Alpha на 108 Мп

Xiaomi сделала более плавными визуальные эффекты. Анимация запуска и закрытия нового приложения, как утверждает Xiaomi, более быстрая и плавная, чем раньше. Dark Mode 2.0 - еще одно ключевое дополнение, обеспечивающее затемнение обоев и регулировку шрифта, облегчающее чтение текста и снижающее утомляемость глаз.

Другие визуальные функции включают в себя новые живые обои, которые увеличивают масштаб при каждом разблокировании телефона.

Также есть новая функция always-on display и плавающие окна, которые позволяют держать небольшие предварительные просмотры приложений открытыми поверх полноэкранного содержимого. Жесткая навигация теперь использует стандартную реализацию Android 10, а Xiaomi улучшила управление уведомлениями благодаря новой функции быстрого ответа.

Еще одной ключевой функцией в MIUI 12 является улучшенное управление конфиденциальностью, которое теперь может отслеживать поведение ваших приложений и будет показывать вам те из них, которые злоупотребляют разрешениями. Кроме того, Xiaomi внедряет новый протокол защиты виртуальных ID, который предотвращает доступ подозрительных приложений к важной информации с вашего устройства.

Читай также: В Xiaomi пообещали меньше рекламы в оболочке MIUI 11

Xiaomi также добавляет новые функции доступа с AI Calling, которые могут транскрибировать звонки и предлагать ответы для пользователей с нарушениями слуха. Mi Health обещает улучшенное отслеживание активности благодаря новым алгоритмам ИИ, а также предлагает отслеживание сна без каких-либо дополнительных устройств, поскольку для этого просто нужно положить телефон под подушку.

Закрытое бета-тестирование MIUI 12 теперь доступно для китайских пользователей, а стабильная сборка планируется выпустить в июне. Важно отметить, что это временные рамки для китайского MIUI, в то время как даты международного релиза будут другими.

Напомним, ранее были названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12.