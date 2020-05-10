Новый смартфон имеет 50-кратный зум.

Xiaomi официально анонсировала Mi 10 Youth 5G - первый телефон компании с перископическим телевиком. Он оснащен 50-кратным зумом, набором микросхем Snapdragon 765G, улучшенной батареей и экраном по впечатляющей цене - от $300.

Mi 10 Youth 5G xiaomi

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Xiaomi Mi 10 Youth 5G имеет много общего с Mi 10 Lite 5G - они построены на той же 6,57-дюймовой AMOLED-панели со сканером отпечатков пальцев, расположенным снизу. Разрешение Full HD +, но экран поддерживает частоту 180 Гц.

Камера Mi 10 Youth 5G получила совершенно новую 8-мегапиксельный телеобъектив, обеспечивающим до 5-кратного оптического и 50-кратного гибридного увеличения. Есть также OIS, но Xiaomi скрывает детали.

Mi 10 Youth 5G xiaomi

Другие три камеры - это основная 48-мегапиксельная камера f / 1.8 с сенсором 1/2 ”, сверхширокая камера на 8 мегапикселей с 120-градусным углом обзора и f / 2.2 спереди и макросъемкой на 2 мегапикселя с 2-10 см расстоянием фокусировки. Видео записывается с частотой 4K @ 30 кадров в секунду, но программное обеспечение также будет предлагать замедленное видео в формате 720p при 960 кадрах в секунду.

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Впереди расположена 16-мегапиксельная камера, которую спрятали в каплеобразный вырез.

Аккумулятор емкостью 4160 мАч поставляется с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт через PD. Однако Xiaomi официально не подтвердила, включает ли он в комплект поставки соответствующий быстродействующий блок питания.

Xiaomi представила MIUI 12 на сцене прямо перед Mi 10 Youth 5G, но она еще не выпущена, и телефон будет поставляться с MIUI 11 на базе Android 10.

Существует четыре цены за различные комбинации памяти и не менее пяти цветов - синий, белый, черный, зеленый и оранжевый / персиковый. Стоимость Mi 10 Youth 5G начинается от 2 099 юаней ($300/275 евро) для версии объемом 6/64 ГБ и достигает 2 799 юаней ($400/365 евро) для варианта объемом 8/256 ГБ.

Предварительный заказ уже начался на веб-сайте Xiaomi с депозитом в размере 100 юаней, а первая продажа запланирована на следующий понедельник, 4 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что операционка MIUI 12 для Xiaomi выйдет уже в этом месяце.