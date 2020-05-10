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Операционка MIUI 12 для Xiaomi выйдет уже в этом месяце

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C 27 апреля она будет доступна в Китае.
MIUI 12 появится уже на следующей неделе
MIUI 12 появится уже на следующей неделе
ixbt.com

MIUI 12 и Mi 10 Youth Edition будут официально анонсированы 27 апреля в Китае. Компания ранее не озвучивала дату запуска. Теперь, неожиданно, Чжан Гоцюань, директор по разработке программного обеспечения для смартфонов Xiaomi, подтвердил, что развертывание обновления начнется в день самого анонса.

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Эта информация была раскрыта внезапно, когда пользователь на Weibo просто спросил, будет ли обновление выпущено в день пресс-конференции. 

Обычно Xiaomi выпускает более новую версию MIUI во второй половине года. Но в этом году компания собирается представить его во втором квартале, вероятно, чтобы отпраздновать 10-летний юбилей фирмы.

Если этого недостаточно, китайский технический гигант может развернуть обновление MIUI 12 27 апреля, в день, когда оно будет обнародовано. Эта информация поступает непосредственно от Чжана Гоцюаня, который отвечает за разработку мобильного программного обеспечения для Xiaomi. К сожалению, он не сообщил, какие устройства получат его первыми.

Напомним, ранее были названы смартфоны Xiaomi, которые получат Android 11 и MIUI 12.

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Теги: MIUI 12, Xiaomi
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