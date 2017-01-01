Xiaomi выпустила доступного конкурента AirPods

Беспроводные наушники стоят 60 долларов.

Компания Xiaomi представила в Китае новую модель беспроводных наушников Mi AirDots Pro. В отличие от прошлогодних AirDots Youth Edition, внешне устройство очень напоминает AirPods от Apple. При этом стоит китайский аналог в разы дешевле "яблочной" гарнитуры.

Читай также: Наушники AirPods от Apple винят в головных болях

Mi AirDots Pro поставляются в небольшом кейсе, служащим для хранения и подзарядки. По заверениям производителя, они обеспечивают до 10 часов прослушивания. Каждый наушник способен работать независимо от другого, так что их можно использовать поочерёдно или разделить между двумя людьми. Управление воспроизведением осуществляется с помощью сенсорных панелей.

Наушники Mi AirDots Pro gizchina.com

При весе всего 5,8 грамма наушники оснащены 7-мм динамиками с титановой диафрагмой и имеют защиту от влаги по стандарту IPX4. Заявлено наличие активного шумоподавления ANC и поддержка кодека AAC для передачи звука по воздуху с меньшими потерями.

Наушники поступят в продажу 11 января по цене всего $60.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила самый дешевый ноутбук.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.