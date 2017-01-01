Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Xiaomi выпустила доступного конкурента AirPods

Комментариев: 0
Беспроводные наушники стоят 60 долларов.
Наушники Mi AirDots Pro
Наушники Mi AirDots Pro
gizchina.com

Компания Xiaomi представила в Китае новую модель беспроводных наушников Mi AirDots Pro. В отличие от прошлогодних AirDots Youth Edition, внешне устройство очень напоминает AirPods от Apple. При этом стоит китайский аналог в разы дешевле "яблочной" гарнитуры.

Читай также: Наушники AirPods от Apple винят в головных болях

Mi AirDots Pro поставляются в небольшом кейсе, служащим для хранения и подзарядки. По заверениям производителя, они обеспечивают до 10 часов прослушивания. Каждый наушник способен работать независимо от другого, так что их можно использовать поочерёдно или разделить между двумя людьми. Управление воспроизведением осуществляется с помощью сенсорных панелей.

Наушники Mi AirDots Pro
Наушники Mi AirDots Pro
gizchina.com

При весе всего 5,8 грамма наушники оснащены 7-мм динамиками с титановой диафрагмой и имеют защиту от влаги по стандарту IPX4. Заявлено наличие активного шумоподавления ANC и поддержка кодека AAC для передачи звука по воздуху с меньшими потерями.

Наушники поступят в продажу 11 января по цене всего $60.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила самый дешевый ноутбук.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Xiaomi, наушники, AirPods
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь