Xiaomi показала свой аналог наушников AirPods

Беспроводные наушники стоят всего $30.

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Xiaomi, наряду с выходом нового Mi Notebook, показала и своё видение Apple AirPods – Mi AirDots Youth Edition. Как и AirPods, наушники не соединены проводами и хранятся в специальном кейсе, выступающим в качестве дополнительного аккумулятора. Ёмкость аккумулятора каждого наушника составляет 40 мАч, что даёт 4 часа непрерывного воспроизведения музыки, а кейс, ёмкость аккумулятора которого 350 мАч, увеличивает этот показатель до 12 часов. Наушники стоят 199 юаней ($29), что делает их значительно дешевле аналогов.

Mi AirDots Youth Edition xiaomi

Каждый наушник Mi AirDots имеет сенсорную панель, через которую осуществляется управление воспроизведением. За качество звука отвечают 7,2-миллиметровые драйверы, обеспечивающие глубокий бас и качественный стереозвук, а подключаются наушники через Bluetooth 5.0, имеющий обратную совместимость с более ранними версиями Bluetooth.

Mi AirDots Youth Edition xiaomi

Напомним, ранее сообщалось, что наушники AirPods от Apple винят в головных болях.