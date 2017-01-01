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Xiaomi показала свой аналог наушников AirPods

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Беспроводные наушники стоят всего $30.
Mi AirDots Youth Edition
Mi AirDots Youth Edition
xiaomi

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Xiaomi, наряду с выходом нового Mi Notebook, показала и своё видение Apple AirPods – Mi AirDots Youth Edition. Как и AirPods, наушники не соединены проводами и хранятся в специальном кейсе, выступающим в качестве дополнительного аккумулятора. Ёмкость аккумулятора каждого наушника составляет 40 мАч, что даёт 4 часа непрерывного воспроизведения музыки, а кейс, ёмкость аккумулятора которого 350 мАч, увеличивает этот показатель до 12 часов. Наушники стоят 199 юаней ($29), что делает их значительно дешевле аналогов.

Mi AirDots Youth Edition
Mi AirDots Youth Edition
xiaomi

Каждый наушник Mi AirDots имеет сенсорную панель, через которую осуществляется управление воспроизведением. За качество звука отвечают 7,2-миллиметровые драйверы, обеспечивающие глубокий бас и качественный стереозвук, а подключаются наушники через Bluetooth 5.0, имеющий обратную совместимость с более ранними версиями Bluetooth.

Mi AirDots Youth Edition
Mi AirDots Youth Edition
xiaomi

Напомним, ранее сообщалось, что наушники AirPods от Apple винят в головных болях.

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Теги: наушники, Xiaomi
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