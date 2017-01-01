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Наушники AirPods от Apple винят в головных болях

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Даже непродолжительное прослушивание музыки приводит к головным болям, жалуются пользователи.
AirPods вызывает у некоторых головные боли
AirPods вызывает у некоторых головные боли

AirPods — один из немногих продуктов Apple, практически не подвергаемый критике в течение всего срока своего присутствия на рынке. В основном все претензии к наушникам ограничивались отсутствием шумоизоляции и форм-фактором, не располагающим к использованию спортсменами и любителями активного отдыха. Впрочем, спустя некоторое время после релиза обнаружилась еще одна проблема, не рассказать о которой просто нельзя.

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Как выяснил iDropNews, некоторые владельцы AirPods испытывают головные боли даже после непродолжительного использования наушников. По словам одного из них, прослушивание музыки в AirPods вызывает у него крайне неприятное чувство сдавливания в области висков. Чтобы негативный эффект проявил себя, говорит он, достаточно прослушать даже пару треков.

О схожей проблеме заявили еще несколько пользователей. Одному из них даже пришлось вернуть наушники производителю.

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"У меня просто нет возможности продолжать использовать [AirPods], — признается владелец. — Головная боль, вызываемая использованием наушников, настолько сильна, что я не могу ее игнорировать. Обычно я не страдаю от спонтанных приступов мигрени, поэтому могу без труда выявить причину [болей]".

Объяснить необычный эффект попытался Джоэл Московиц, исследователь медицинского отделения Калифорнийского университета в Беркли. По его словам, AirPods действительно могут быть причиной вредного излучения. Каждый раз, когда вы вставляете наушники в уши, по сути вы помещаете свою голову в микроволновую печь, говорит он. В Купертино отвергли данную версию, объяснив, что каждый продукт Apple проходит тщательные испытания, прежде чем попасть на прилавки. 

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Теги: AirPods, Apple
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