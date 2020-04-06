Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12
Обнародована информация о прошивке MIUI 12, а также список смартфонов, которые обновятся до новой версии.
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Саму прошивку представят только в сентябре, но бета-версия традиционно будет доступна в августе.
Владельцы смартфонов Xiaomi получат новый графический интерфейс GUI, улучшенные или полностью переработанные стандартные приложения, ряд новых функций и возможностей, а также улучшенные уведомления и новый экран блокировки.
В прошивке также появится темная тема Dark Mode, а новое приложение Mi Camera позволит использовать одну руку при съемке.
MIUI 12 будет основана на Android 11, но новую операционку от Google получат только новые смартфоны.
Список смартфонов выглядит так:
- Xiaomi MI 10 Pro,
- MI 10,
- MI 9,
- MI 9 SE,
- MI 9 Pro,
Читай также: Названы смартфоны Xiaomi, которые точно получат MIUI 11MI 9 Lite,
- MI 8 Pro,
- MI 8,
- MI 8 Lite,
- CC9 Pro,
- Mi Note 10,
- CC9,
- CC9E,
- Mi A3,
- Mi Mix Alpha,
- Mi Mix 3,
- Mi Mix 2s,
- Mi Mix 2,
- Mi Max 2,
- POCO F1,
- POCO X2,
- Redmi K30,
- Redmi K20 Pro,
- Mi 9T Pro,
- Redmi K20,
- Mi 9T,
- Redmi Note 9,
- Redmi Note 9 Pro,
- Redmi Note 8 Pro,
- Redmi Note 8,
Читай также: Xiaomi отказывается от производства собственных процессоровRedmi 8T,
- Redmi Note 7 Pro,
- Redmi Note 7,
- Redmi Note 7S,
- Redmi 8,
- Redmi 8A,
- Redmi 7,
- Redmi 7A,
- Redmi Y1,
- Redmi Note 5A,
- Redmi Note 5A Prime,
- Redmi Y1 Lite,
- Redmi Y2/S2,
- Redmi Y3,
- Redmi Note 6 Pro,
- Mi A2 Lite,
- Redmi Note 6,
- Redmi 6,
- Redmi Note 5 Pro,
- Redmi Note 5,
- Redmi Note 5 Plus,
- Redmi 5/5A
- Redmi Note 4/4X.
Также новую MIUI 12 получат все смартфоны, которые выйдут в этом году.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi отказывается от производства собственных процессоров.
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