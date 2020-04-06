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Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12

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В списке даже довольно старые смартфоны.
MIUI 12 начнут распространять в сентябре
MIUI 12 начнут распространять в сентябре
akket.com

Обнародована информация о прошивке MIUI 12, а также список смартфонов, которые обновятся до новой версии. 

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Саму прошивку представят только в сентябре, но бета-версия традиционно будет доступна в августе. 

Владельцы смартфонов Xiaomi получат новый графический интерфейс GUI, улучшенные или полностью переработанные стандартные приложения, ряд новых функций и возможностей, а также улучшенные уведомления и новый экран блокировки.

В прошивке также появится темная тема Dark Mode, а новое приложение Mi Camera позволит использовать одну руку при съемке. 

MIUI 12 будет основана на Android 11, но новую операционку от Google получат только новые смартфоны. 

Список смартфонов выглядит так:

Также новую MIUI 12 получат все смартфоны, которые выйдут в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi отказывается от производства собственных процессоров.

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Теги: Xiaomi, MIUI 12
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Комментариев (1)
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Админ  (аноним)  06.04.2020, 12:31
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Сяоми молодцы! До сих пор есть поддержка древних смартфонов
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