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Названы смартфоны Xiaomi, которые получат Android 11 и MIUI 12

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Список довольно большой.
MIUI 12 получат многие телефоны Xiaomi
MIUI 12 получат многие телефоны Xiaomi
gizchina.com

Android 11 уже официально выпущен в версии, предназначенной для разработчиков. До появления стабильной версии еще есть несколько месяцев, но уже стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат обновление, в том числе фирменную оболочку MIUI 12.

Информация, представленная в этом посте, не была подтверждена Xiaomi, Pocophone или Redmi. Некоторые из перечисленных мобильных телефонов, вероятно, будут исключены из календаря обновлений Android 11 и MIUI 12.

Кто получит MIUI 12?

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Общеизвестно, что разработка MIUI осуществляется отдельно от Android. Доказательством этого является то, что в настоящее время есть мобильные телефоны с MIUI 11 и Android 9 или даже Android 7 в качестве базовой системы.

Хотя некоторые устройства будут обновляться до Android 11 и MIUI 12, многие другие обновятся до MIUI 12, сохраняя при этом исходную версию Android. Исходя из истории обновлений компании, можно предсказать список мобильных телефонов, которые будут обновлены до MIUI 12, независимо от версии Android, которую они имеют.

 

  • Pocophone F1
  • Pocophone X2
  • Pocophone X2 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Xiaomi Mi Max 3
  • Xiaomi Mi Mix
  • Xiaomi Mi Mix 2
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Note 3
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Xiaomi Redmi 6
  • Xiaomi Redmi 6A
  • Xiaomi Redmi 7
  • Xiaomi Redmi 7A
  • Xiaomi Redmi 8
  • Xiaomi Redmi Note 5
  • Xiaomi Redmi Note 6 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 7
  • Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 8
  • Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 8T
  • Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
  • Xiaomi Redmi Note Pro
  • Xiaomi Redmi S2

Кто получит Android 11?

Вот список мобильных телефонов Xiaomi, которые были обновлены до Android 10, и можно предположить, какие мобильные телефоны будут обновляться до Android 11. Однако следует отметить, что большинство обновлений появится именно в MIUI 12, а не в Android 11. 

  • Pocophone F1
  • Pocophone X2
  • Pocophone X2 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Xiaomi Mi Mix 2
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 8
  • Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 8T
  • Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

К этому списку телефонов можно добавить модели, которые будут выпущены в ближайшие месяцы. Это Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также некоторые модели с низким и средним ценовым диапазоном, такие как Redmi Note 9 или Redmi 9.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 11.

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Теги: MIUI, MIUI 12, Android 11, Xiaomi
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