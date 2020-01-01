Названы смартфоны Xiaomi, которые получат Android 11 и MIUI 12

Список довольно большой.

Android 11 уже официально выпущен в версии, предназначенной для разработчиков. До появления стабильной версии еще есть несколько месяцев, но уже стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат обновление, в том числе фирменную оболочку MIUI 12.

Информация, представленная в этом посте, не была подтверждена Xiaomi, Pocophone или Redmi. Некоторые из перечисленных мобильных телефонов, вероятно, будут исключены из календаря обновлений Android 11 и MIUI 12.

Кто получит MIUI 12?

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Общеизвестно, что разработка MIUI осуществляется отдельно от Android. Доказательством этого является то, что в настоящее время есть мобильные телефоны с MIUI 11 и Android 9 или даже Android 7 в качестве базовой системы.

Хотя некоторые устройства будут обновляться до Android 11 и MIUI 12, многие другие обновятся до MIUI 12, сохраняя при этом исходную версию Android. Исходя из истории обновлений компании, можно предсказать список мобильных телефонов, которые будут обновлены до MIUI 12, независимо от версии Android, которую они имеют.

Pocophone F1

Pocophone X2

Pocophone X2 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi 6

Xiaomi Redmi 6A

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 7A

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

Xiaomi Redmi Note Pro

Xiaomi Redmi S2

Кто получит Android 11?

Вот список мобильных телефонов Xiaomi, которые были обновлены до Android 10, и можно предположить, какие мобильные телефоны будут обновляться до Android 11. Однако следует отметить, что большинство обновлений появится именно в MIUI 12, а не в Android 11.

Pocophone F1

Pocophone X2

Pocophone X2 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

К этому списку телефонов можно добавить модели, которые будут выпущены в ближайшие месяцы. Это Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также некоторые модели с низким и средним ценовым диапазоном, такие как Redmi Note 9 или Redmi 9.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 11.