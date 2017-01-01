Обновление MIUI выводит из строя смартфоны Xiaomi

Это касается смартфонов Xiaomi Mi 9 SE .

Европейские пользователи смартфонов Xiaomi Mi 9 SE столкнулись с напастью: последнее обновление MIUI 10.3.1.0, имеющее размер около 600 МБ и содержащее в себе свежее обновление безопасности и режим фотосъемки Moon Mode, выводит из строя смартфоны. Характерный признак того, что что-то пошло не так – сообщение на дисплее «система уничтожена, нажмите кнопку питания, чтобы выключить».

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Проблема действительно носит массовый характер. Только на первой странице официального форума на площадке mi.com четыре человека сообщили о ней, а всего в ветке 22 страницы. Xiaomi уже подключилась к расследованию причин проблемы, но пока фирменного решения нет. В то же время откат к ранней версии ПО восстанавливает работоспособность смартфона.

Интересно, что проблеме «окирпичивания» подвержены только официально купленные Mi 9 SE, а вот модели, завезенные в Европу неофициально, спокойно «переваривают» это обновление.

Напомним, ранее сообщалось, что в смартфонах Xiaomi нашли серьезную проблему.

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