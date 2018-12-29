Обновление MIUI 10 получили 47 моделей смартфонов Xiaomi
Операционная система MIUI 10 была официально представлена публике 31 мая 2018 года, а затем, спустя несколько дней, для некоторых мобильных устройств выпустили ее тестовые сборки. Распространение финального билда данной прошивки ведется с сентября 2018 года, то есть уже более четырех месяцев. Как удалось выяснить, компания Xiaomi выпустила финальную версию этого программного обеспечения для целых 47 моделей фирменных смартфонов.
Читай также: Xiaomi выпустила обновление MIUI 10
Хоть прошивка MIUI 10 и является одной единственной, однако в случае со всеми телефонами Xiaomi она может быть основана на различных версиях операционной системы Android. Самой старой сборкой «зеленого робота» может являться Android 6.0 Marshmallow, на базе которой и работают некоторые старые смартфоны бренда, которые в силу ряда причин не могут работать с более новым программным обеспечением. Такие модели могут быть лишены некоторых функций, которые есть в мобильных устройствах с более новым ПО.
Сообщается, что скачать и установить прошивку MIUI 10 на свои мобильные устройства могут владельцы моделей:
- Mi 4S, Mi 4C, Mi 4,
- Mi 5s, Mi 5s Plus,
- Mi Max,
- Mi MIX 3,
- Mi Max 2,
- Redmi 5 Plus,
- Redmi 5A,
- Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 4,
- Redmi Pro,
- Redmi 3S,
- Redmi Note 5A,
- Redmi Note 4X на Qualcomm, Redmi Note 4X на MediaTek, Redmi Note 4,
- Redmi Note 3,
- Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite,
- Mi MIX 2S, Mi MIX 2,
- Mi MIX,
- Mi Max 3,
- Mi 6, Mi 6X,
- Mi Note 2,
- Mi 5,
- Redmi 6 Pro,
- Redmi 6, Redmi 6A,
- Redmi S2,
- Redmi 5,
- Redmi Note 5.
Читай также: Xiaomi прекратила поддержку пяти смартфонов
Пользователей всех этих телефонов, а также любых их модификаций, можно поздравить с тем, что они получили финальную сборку прошивки MIUI 10. Она сильно изменила внешний вид всего интерфейса, принесла вместе с собой новой меню многозадачности, системные звуки и анимации, повысила скорость запуска приложений и игр, а также внедрила ряд других новшеств, о которых в течение долгого периода времени просили фанаты. Так, например, в прошивку добавили поддержку автомобильного режима.
Напомним, ранее сообщалось, что MIUI 10 выходит еще на 21 смартфон Xiaomi.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.
Полная версия правил