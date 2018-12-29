Обновление MIUI 10 получили 47 моделей смартфонов Xiaomi

Новая версия стоит почти на всех моделях Xiaomi.

Операционная система MIUI 10 была официально представлена публике 31 мая 2018 года, а затем, спустя несколько дней, для некоторых мобильных устройств выпустили ее тестовые сборки. Распространение финального билда данной прошивки ведется с сентября 2018 года, то есть уже более четырех месяцев. Как удалось выяснить, компания Xiaomi выпустила финальную версию этого программного обеспечения для целых 47 моделей фирменных смартфонов.

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Хоть прошивка MIUI 10 и является одной единственной, однако в случае со всеми телефонами Xiaomi она может быть основана на различных версиях операционной системы Android. Самой старой сборкой «зеленого робота» может являться Android 6.0 Marshmallow, на базе которой и работают некоторые старые смартфоны бренда, которые в силу ряда причин не могут работать с более новым программным обеспечением. Такие модели могут быть лишены некоторых функций, которые есть в мобильных устройствах с более новым ПО.

Сообщается, что скачать и установить прошивку MIUI 10 на свои мобильные устройства могут владельцы моделей:

Mi 4S, Mi 4C, Mi 4,

Mi 5s, Mi 5s Plus,

Mi Max,

Mi MIX 3,

Mi Max 2,

Redmi 5 Plus,

Redmi 5A,

Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 4,

Redmi Pro,

Redmi 3S,

Redmi Note 5A,

Redmi Note 4X на Qualcomm, Redmi Note 4X на MediaTek, Redmi Note 4,

Redmi Note 3,

Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite,

Mi MIX 2S, Mi MIX 2,

Mi MIX,

Mi Max 3,

Mi 6, Mi 6X,

Mi Note 2,

Mi 5,

Redmi 6 Pro,

Redmi 6, Redmi 6A,

Redmi S2,

Redmi 5,

Redmi Note 5.

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Пользователей всех этих телефонов, а также любых их модификаций, можно поздравить с тем, что они получили финальную сборку прошивки MIUI 10. Она сильно изменила внешний вид всего интерфейса, принесла вместе с собой новой меню многозадачности, системные звуки и анимации, повысила скорость запуска приложений и игр, а также внедрила ряд других новшеств, о которых в течение долгого периода времени просили фанаты. Так, например, в прошивку добавили поддержку автомобильного режима.

Напомним, ранее сообщалось, что MIUI 10 выходит еще на 21 смартфон Xiaomi.

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