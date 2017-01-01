Обновление прибыло: MIUI 10 выходит еще на 21 смартфон Xiaomi

Вторая волна обновления затронет бюджетные телефоны компании.

Компания Xiaomi объявила о начале второй волны распространения стабильной прошивки MIUI 10 для своих смартфонов. Первая волна началась в сентябре. Теперь MIUI 10 станет доступна еще для 21 модели, всего общее количество моделей с MIUI 10 достигнет 39.

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Новую оболочку получат такие смартфоны: Xiaomi Mi Max 2, Mi 4s, Mi 4c, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max, Mi 4, Mi Max Prime, Xiaomi Redmi 5A, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 5A Prime, Redmi Note 4X (две версии), Xiaomi Redmi Note 4 (Mediatek), Redmi Pro, Mi Note 3 и Redmi 5 Plus.

Пока речь идет о китайской стабильной версии MIUI 10. Глобальная стабильная версия, традиционно, появится немного позднее.

Фирменная оболочка MIUI 10 получила новый графический интерфейс, плотную интеграцию с системой искусственного интеллекта, новые сигналы вызова и звуки, включая звуки природы. Пользовательский интерфейс оптимизирован для безрамочных смартфонов с соотношением сторон 18:9 и вырезом, но визуальное обновление ждёт и пользователей смартфонов с традиционным экраном 16:9. Она приносит портретный режим в устройства с одиночными камерами.

Напомним, ранее Xiaomi назвала телефоны, которые не получат MIUI 10.