В смартфонах Xiaomi нашли серьезную проблему

Обновление Android принесло проблемы.

Компания Xiaomi всегда очень ответственно подходила к вопросу качества любой своей продукции, начиная от телевизоров и заканчивая смартфонами. Тем не менее, к сожалению, иногда случаются накладки. Как удалось выяснить сегодня, 20 ноября 2018 года, в смартфонах данного производителя обнаружены серьезные неисправности, в результате которых мобильными устройствами практически невозможно пользоваться каким-либо образом. Владельцы подобных телефонов конечно же крайне расстроены таким положением дел.

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Совсем недавно до операционной системы Android 9.0 Pie был обновлен смартфон Xiaomi Mi A2, однако, как оказалось, данное программное обеспечение принесло вместе с собой на мобильное устройство большие проблемы. Согласно множеству жалоб, когда происходит копирование какой-либо информации внутри встроенной памяти, причем даже на минимальной скорости, телефон начинает ужасно сильно тормозить, в результате чего даже набрать чей-то номер не удается из-за больших задержек.

Если очистить кеш каких-либо приложений, то телефон также начнет тормозить так сильно, что им окажется невозможно пользоваться. В случае, если во время входящего звонка смартфон Xiaomi начинает тормозить, то даже голосовая связь работает с большими задержками, в результате чего ей попросту невозможно пользоваться. При запуске бенчмарка на Mi A2 при установленной на него Android 9.0 Pie телефон напрочь зависнет, а включить его удается лишь при «жесткой» перезагрузке.

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Таким образом, к сожалению, после установки новой операционной системы смартфон Xiaomi Mi A2 превращается, по сути, бесполезный «кирпич», потому как использование любых мобильных устройств всегда связано с копированием какой-либо информации, в том числе вовремя установки новых приложений из Google Play. Китайская корпорация пока что никак не комментирует ситуацию, однако жалоб на неправильную работу нового ПО поступает все больше и больше. Скорее всего, уже в ближайшие дни операционная система Android 9.0 Pie для него будет отозвана.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Xiaomi привело к сбою в смартфонах.