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Обновление Xiaomi привело к сбою в смартфонах

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Прошивка MIUI 9.5 приводит к серьезным проблемам.
MIUI 9.5 приводит к ошибкам
MIUI 9.5 приводит к ошибкам

Обновленная версия прошивки MIUI 9.5 для популярных китайских смартфонов Xiaomi привело к серьезным проблемам в работе гаджетов.

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По словам владельцев топового флагмана Xiaomi Mi6, а также планшетофона Mi Max и бюджетного Redmi 3S, которые уже смогли загрузить обновление, после установки новой версии прошивки аппараты начинают работать с ошибками.

В частности, устройства могут сильно нагреваться и (или) быстро разряжаться, не показывать уведомления о входящих сообщениях в мессенджерах, а будильник не срабатывает в нужное время. Пользователи отмечают, что сброс к заводским настройкам не решает проблему.

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Представители Xiaomi сообщили, что в курсе происходящего и уже готовят обновление. По их словам, все дело оказалось в несовместимости новой MIUI с сервисами Google Mobile Services и Google Framework. Пользователям рекомендуется временно отключить эти службы в настройках.

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Теги: Xiaomi, обновление
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